釣り人がクマを目撃。その姿をカメラがとらえていました。人とクマとの距離が近づきやすい今の時期は特に注意が必要です。川釣りを楽しんでいた男性が撮影した映像です。対岸を見ると、クマの姿が。ゆっくりと川沿いを歩いていきます。（目撃した男性）「黒い影が見えてきたので、すぐクマだなと気づいた。目が合ったんですよ。あっ、やばいなと」 クマが目撃されたのは、苫小牧市あけぼの町の勇払川です。すぐ後ろには車道も