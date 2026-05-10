肉感のあるボディに入った鮮烈な刺青が印象的な女性がいる。蓮ひさぎさん（@hasuhisagi）、22歳だ。かつてグラビアアイドルの事務所からスカウトをされて活動していた彼女は、現在配信活動をメインにしている。謎多き美女の半生に迫る。◆厳格な家で育った“お嬢様”の幼少期――刺青が非常に強いインパクトを残しますが、一方で蓮さんは堅実なご家庭で育ったとか。蓮ひさぎ：そうですね、実家は三重県にあるのですが、普通よりは