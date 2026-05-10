昨年１０月５日の京都競馬で落馬負傷し、長期休養していた川須栄彦騎手＝栗東・フリー＝が５月１０日、単勝８番人気のビサーロ（牡３歳、栗東・田中克典厩舎、父キズナ）に騎乗した京都２Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル）で復帰後初勝利を挙げた。道中は２番手からの追走。早めに先頭へ並びかけると、直線では力強いフォームで相棒の末脚を引き出し、後続を突き放す２馬身差の完勝だった。川須騎手は左鎖骨の開放骨