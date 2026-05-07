岩手県八幡平市の山林に山菜採りに出かけた女性が6日から行方不明となっていて、捜索をしていたところ、7日朝、山の中で1人の遺体が見つかりました。遺体には獣に引っかかれたような傷があり、クマに襲われた可能性もあるとみて、身元の確認を進めています。行方が分からなくなっているのは、八幡平市に住む60代の女性で、6日、市内の西根寺田の山林に山菜採りに出かけたまま自宅に戻らず、家族が警察に通報したということです。