米国・ＷＷＥのＰＬＥ「バックラッシュ」（９日＝日本時間１０日、フロリダ州タンパ）で実現した、?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?イヨ・スカイと?明日の女帝?アスカの日本人対決は感動の大団円となった。昨年後半からイヨは盟友リア・リプリーとの「リヨ」、アスカはカイリ・セインとの名コンビ「カブキ・ウォリアース」で遺恨抗争を続けてきたが、リアがＷＷＥ女子王者となりスマックダウンに移籍して「リヨ」は解散。アスカ