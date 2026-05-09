山形県警などによると、9日午後2時20分ごろ、同県上山市菖蒲の山中で山菜採りをしていた男性会社員（50）がクマに襲われたと同行の兄から119番があった。男性は顔を骨折する大けがを負った。救急搬送されたが、意識はある。