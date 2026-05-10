◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）日本相撲協会は夏場所初日から休場しているカド番の大関・安青錦（安治川）の診断書を公表した。診断書には「左足関節捻挫、左足関節外側靱帯損傷令和８年５月６日、稽古中に受傷。今後約３週間の加療を要する見込みである。令和８年５月場所の休場を要する」と記されていた。途中出場して勝ち越さなければ、大関在位３場所で関脇に転落する。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦