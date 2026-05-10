スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが９日、自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。マネジャーの投稿を引用する形で、髪を伸ばしている様子を公開。「伸ばしてみようかな」とつづり、ファンの反響を呼んだ。現役時代からショートカットが定番だった高木菜那さんのヘアスタイル。「私のマネジャーは短いのが好きだ。ヘアメイクさんは長いと髪の毛をアレンジできるという。なので今は伸ばし