「私自身も更年期のときに大変しんどい思いをしましたが、社会の理解は不十分でございました。本当に、急にホットフラッシュなどで汗が出ても、もうマスコミにそれをたたかれちゃうと」【画像】高市早苗首相の“危機”を救った女性医師・対馬ルリ子氏昨年11月の参院本会議での立憲民主党・塩村文夏参院議員の代表質問に対し、こう答弁した高市早苗首相（65）。高市氏は近年、更年期の症状に悩まれた際の経験を積極的に発信してい