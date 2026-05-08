「女性に自身との性行為の撮影を依頼」’26年の４月までに『FRIDAYデジタル』が報じた事件記事のその後を追う【事件その後…】。今回は’22年６月に山林で女性の遺体が見つかった事件で、37歳の男が殺人と死体遺棄の罪に問われた「茨城女性監禁殺害事件」だ。２月18日に初公判を報じた記事を一部引用し、裁判の“その後”をお伝えする（《》内は当時の記事より引用）。’22年６月、茨城県常陸太田市の山林で都内に住む女性Aさん（