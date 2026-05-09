“荒れる5月場所”になりそうだ。【もっと読む】安青錦が丸ごと吐露…相撲との出会い、日本語習得、「腹違いの兄貴」10日初日の大相撲5月場所。この2年間、土俵を牽引してきた1横綱1大関の休場が8日、発表された。横綱大の里（25）は昨年11月場所で負傷した左肩の状態が思わしくなく、先場所は途中休場。去る5月1日の稽古総見には出席こそしたものの、一度も相撲を取らずに帰路についた。これには印象を聞かれた八角理事長