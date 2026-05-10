赤色と白色のストライプが印象的なデザインにフランス1部のパリ・サンジェルマン（PSG）が5月9日、2027-28シーズンに着用する新ユニフォームを正式発表した。これまで同様にネイビー色を基調とした一着に仕上がった。今回発表された新ユニフォームは、ネイビー色（ロイヤルブルー）を基調とし、前後に赤と白の太い中央ストライプがあしらわれている。クラブの過去と現在のサポーターへの真のオマージュとしてデザインされた。