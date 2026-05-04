中国メディアの参考消息は2日付で、ロシアメディアのタス通信の報道を引用するなどで、日本企業が約1年ぶりにロシア産原油を購入した話題を紹介した。記事によると、オマーン国旗を掲げたタンカーのボイジャーが、九州の南部海岸付近を航行していることが、船舶の自動識別装置（AIS）からのデータによって確認された。また確認当時の状況として、5月3日に四国の菊間港に到着する予定であることも判明した。菊間港には、日本の石油