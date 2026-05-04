「魚べい」と「元気寿司」は、5月7日（木）〜5月31日（日）の期間、2026年に記念すべき30周年を迎えたポムポムプリンと初コラボレーションしたキャンペーンを、全国に店舗で開催する。【写真】かわいいピック付き！人気メニューの復活版「プリンケーキ」も■キュートなスイーツが登場今回開催されるのは、“ポムポムプリン、魚べいでおしごと中”をテーマに、限定コラボスイーツの販売や注文特典の配布が行われる期間限定の