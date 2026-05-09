今月5日、酒田市の山中で発見された遺体は、警察の司法解剖の結果、山菜採りに出て行方が分からなくなっていた78歳の男性で、クマに襲われ死亡した可能性が高いことがわかりました。 【写真を見る】遺体は山菜採りで不明の酒田市の男性(78)クマに襲われ死亡した可能性高い これは今月5日午前9時50分ごろ、酒田市山谷の山林で警察などが身元不明の高齢男性の遺体を発見し、遺体の近くにいたクマが駆除されたものです。 この山