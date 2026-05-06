秋田県由利本荘市東由利法内の田んぼで５日、一人で見回りをしていた農業男性（４８）がクマに襲われ、顔や腕にけがを負った。けがの程度は不明だが、搬送時、意識はあったという。県内でクマによる人身被害は今年初めてで、駆け込んできた男性の手当てをしたという薬局の店主は「こんなことがあるのか」と驚いた表情で語った。（簗田明、鈴木茉衣）由利本荘署の発表によると、男性が襲われたのは５日午前８時１５分頃。クマは