中村敬斗、スタッド・ランスでの通算ゴール数は「30得点」に到達したフランス2部スタッド・ランスに所属するFW中村敬斗は、現地時間5月9日に行われたリーグ・ドゥ第34節のポーFC戦（5-3）に先発出場。1試合4得点を叩き出し、チームを勝利へと導いた。データ分析会社「オプタ・スポーツ」の公式Xは「2022年8月のジャン＝フィリップ・クラッソ以来、リーグ・ドゥで1試合4得点を記録した最初の選手」と、歴史的な活躍を見せた日本人