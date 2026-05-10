女性の遺体が見つかった現場付近を調べる大阪府警の捜査員＝9日、大阪市中央区大阪市中央区のホテルで女性の遺体が見つかった事件で、大阪府警は10日までに、女性を殺害してマイナンバーカードを奪ったとして強盗殺人の疑いで、アルバイト森雄靖容疑者（29）＝三重県四日市市＝を逮捕した。女性は容疑者の知人の23歳とみられ、府警が遺体の身元確認を進める。府警によると「首を絞めて殺した。金品を奪ったわけでもなく、殺す