中国メディアの快科技によると、市場調査会社カウンターポイントリサーチは5日、2026年第1四半期（1〜3月）に世界で売れたスマートフォントップ10を公表した。最も売れた機種は米AppleのiPhone 17で、中国勢のトップ10入りはXiaomi Redmi A5のみだった。iPhoneシリーズがトップ3を独占し、1位がiPhone 17、2位がiPhone 17 Pro Max、3位がiPhone 17 Proだった。iPhone 16も6位に入った。韓国SamsungのGalaxyシリーズは5機種がトップ