◇WBO世界ヘビー級タイトルマッチ同級3位 ダニエル・デュボア（英国）＜12回戦＞王者 ファビオ・ウォードリー（英国）（2026年5月9日英マンチェスター）プロボクシング元WBA、IBF世界ヘビー級王者のダニエル・デュボア（28＝英国）がWBO同級王者ファビオ・ウォードリー（31＝同）に11回TKO勝ちし、世界王者に返り咲いた。戦績は23勝22KO3敗。初防衛に失敗したウォードリーはプロ初黒星で20勝19KO1敗1分け。試合開始10秒