放送中のドラマ『GIFT』（TBS系）では、パラスポーツである車いすラグビーに打ち込む選手たちがたくさん出てくる。一心不乱に努力を重ねるその姿は美しく、毎週放送時間があっという間にすぎていくのを感じている。 参考：山口智子が32年ぶりに日曜劇場出演『GIFT』でKis-My-Ft2 玉森裕太と“仲良し親子”に ただ、そんな本作を観ていると、努力を重ねたところで必ずしも、それは報われるわけではないこと、手