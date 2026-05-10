「広島０−４ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）２安打の広島が今季６度目の完封負けで最下位に転落した。七回に野間が初安打するなど先発したヤクルトの松本健を打ちあぐんだ。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は“待球”作戦？の広島打線に対し、「四球を狙っているのかも知れないが、ヤクルトのような積極性がほしい」と語り、攻撃的な姿勢を求めた。◇◇◇広島打線のよくない部分が出た試合になった