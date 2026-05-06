5日午前、山形県酒田市の山林で、山岳遭難した男性を探していた捜索隊が、身元不明の高齢男性の遺体が発見しました。 その後の調べで、遺体の頭や腕には外傷があったほか、現場付近ではクマ1頭が駆除されていたことがわかり、警察が関連を調べています。 警察によりますと、5日の午前9時50分ごろ、酒田市山谷の山林で、捜索を行っていた警察などが身元不明の高齢男性の遺体を発見しました。 この山では、酒田市北俣に住む農業・