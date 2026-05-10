元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、9日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。芸能界の連絡先交換について、私見を述べた。田中は自身の写真集販売を促進するインスタグラムを期間限定で更新。フォロワーは200万人以上いたが、期間終了後は自身のSNS運営を行っていない。田中は「私はDMとか、送り合えるのがちょっと嫌。自分がやってないから大丈夫だけど。私、