先月（4月）18日、高松市で女性に自らの下半身を露出して公然とわいせつな行為をしたとして、高松市の男がきのう（9日）逮捕されました。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、高松市中新町のアルバイト従業員の男（25）です。 警察によりますと、男は4月18日午前5時ごろ、高松市の路上で、通りかかった女性に対して、自らの下半身を露出した疑いがもたれているということです。 警察の調べに対し、男は容疑を否認しているとい