コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。メイクの中でも「難しい」と感じる人が多いのが眉メイク。「左右がうまく揃わない」「濃くなりすぎてしまう」「何が正解かわからない」など、悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。眉は顔の印象を大きく左右するパーツだからこそ、少しの違いで仕上がりに大きな差が出ます。今回は、初心者でも迷わず実践できる「簡単な眉メイクのやり方」をわかりやすく解説。毎朝のメイク