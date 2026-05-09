元恵比寿マスカッツでタレントの希島あいりが9日、自身のXを更新。長年所属していた事務所を退所し、表舞台から離れることを発表した。【画像】辛いことあった…表舞台から引退！元恵比寿マスカッツ・希島あいり声明文Xでは「私、希島あいりは、この度、長年お世話になった事務所を退所し、それと同時に、表舞台からも離れる決断をしました」と報告。続けて「右も左も分からなかった頃から、長い時間をかけて歩んできたこの