ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・溝口勇児氏（41）がゲスト出演し、YouTube番組の驚きの“赤字事情”を明かす場面があった。既存メディアでは扱いにくいタブーや深いテーマに切り込む番組「NoBorder（ノーボーダー）」を手がけ、注目を集めている溝口氏。かのから「広告をつけてないんですよね?」と質問されると「そう。案件も取ってない」と答える。また「俺