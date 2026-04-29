冬眠明けのクマが各地に出没している。秋田県では2026年4月だけで340件の目撃情報があり、これは25年の4倍。岩手県紫波町では山菜採りの女性が襲われ死亡した。「観光地でもクマへの警戒を強めています」と、26年4月29日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）で伊藤利尋キャスターが取り上げ、各地の対策を紹介した。東照宮や華厳の滝付近でも目撃情報「栃木県の日光市なんですけど、目撃情報を受けて、ホームページやチラシな