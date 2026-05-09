ペット同伴避難所の体育館に設置されたテント＝2022年、福島市環境省は、災害時のペットの避難に関する自治体向けの指針を近く改定する。飼い主と一緒に行動する「同行避難」を促進するため、自治体の動物担当部局と災害対応部局の連携を強化し、役割を明確化する。避難所では人とペットが別々の部屋で過ごす「住み分け」を推奨し、具体的な方法を盛り込む方針だ。環境省によると、東日本大震災で飼い主とはぐれたペットが多数