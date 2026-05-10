現地５月９日、2027年アジアカップの組分け抽選会が、開催国サウジアラビアのリヤドで行われた。このイベントに元日本代表MF中田英寿氏が登場。ポット２のドローをする役を務めた。49歳となったレジェンドの登場に、SNS上では次のような声が上がった。 「中田英寿ぽい人いるなと思ったら中田英寿だった」「お、ヒデが引いてる」「アジアカップのドロワーに中田英寿！ びっくりした」「中田英寿を久々にみた 今こんな感