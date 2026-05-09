B1千葉ジェッツは8日、日本代表の渡辺雄太（31）が脳しんとうを受傷したことを報告した。これにより、同日に行われるBリーグのチャンピオンシップ（CS）準々決勝第1戦は欠場となる。クラブ公式サイトで「いつも千葉ジェッツふなばしへ熱いご声援を賜り誠にありがとうございます。この度、#1 渡邊 雄太選手が5月3日(日)に開催された、りそなグルーB.LEAGUE2025-26 SEASON 第36節 千葉ジェッツvs.アルティーリ千葉戦にて、脳振