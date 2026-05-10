【明治安田J1百年構想リーグ】水戸ホーリーホック 1−4 浦和レッズ（5月9日／ケーズデンキスタジアム水戸）【映像】背後から足裏タックル→浦和MFが悲鳴今季初先発を飾った水戸ホーリーホックのDF佐々木輝大が痛恨の退場となった。足裏を見せた危険なタックルに、ファンからも厳しい声が相次いだ。水戸は5月9日、明治安田J1百年構想リーグの第16節で浦和レッズと対戦。加入2年目の佐々木は3バックの右で今季初先発を飾った。