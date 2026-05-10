タオルや手袋、日傘はバッグの中を圧迫するので、持ち運び方には悩むところですよね…。そんな悩みを解消してくれる便利なマルチホルダーをセリアで発見しました！小物をおしゃれに持ち運べる、アウトドアライクなパラコード風デザイン。カラビナ付きで、ベルトループやバッグに付けて、楽に持ち運べますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アウトドアパラコード風マルチホルダー価格：￥110（税込）サイズ（約）：全長1