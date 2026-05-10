4月11日のK―1GENKI2026でK―1に初参戦した“リアル春麗”こと木村萌那（25＝K−1ジム目黒TEAMTIGER）が9日、奈良県橿原市の亀田忠彦市長を表敬訪問した。同市は、春麗のキャラクターで有名な人気格闘ゲーム「ストリートファイター」の制作会社「カプコン」と2022年に包括連携協定を締結。ゲームに出てくるキャラクターの銅像が、大和八木駅前や近鉄橿原神宮前駅前などに設置されている。同社の創業者である辻本憲三会長