５月９日夜、ＪＲ琵琶湖線の電車の中で１０代の女性の下半身をスマートフォンで撮影した疑いで大津市職員の男が逮捕されました。 滋賀県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、大津市職員の５５歳の男です。 警察によりますと、男は９日午後７時半ごろ、ＪＲ琵琶湖線の普通電車の中で向かいの座席に座っていた１０代の女性の下着を撮影する目的で下半身にスマートフォンを向けて撮影した疑いがもたれてい