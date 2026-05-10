お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が9日、Xを更新。6月から改名することを発表した。しんごは「【ご報告】2026年6月1日より『楽しんご』は『角南匡哉』（スナミマサヤ）として活動していきます。俳優、タレント、インフルエンサー、イベント出演、歌、広報、PR、SNS運用、お店の宣伝など、ジャンルを問わず全力でやらせていただきます。そして、個人のお宅への出張マッサージも喜んで行かせていただきます」と報告し、新たな芸名