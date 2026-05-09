アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第15話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】闇落ち？キュアアルカナに変身した森亜るるか公開された場面カット10日放送の第15話「森亜るるかの秘密」は、ロンドンのキュアット探偵事務所から届いた手紙には、キュアアルカナ・シャドウの正体が「森亜るるか」という少女で、