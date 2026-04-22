洗濯機の中に現れる、あの不気味な茶褐色の汚れ。「黒わかめ」の正体は、洗濯槽の裏側にびっしりとこびりついた黒カビの膜です。せっかく衣類をきれいにしているつもりでも、洗濯槽が汚れていては逆効果。健康被害や衣類のニオイの原因にもなります。今回は、この「黒わかめ」を発生させないために、日常生活で徹底すべき具体的なポイントをご紹介します。なぜ「黒わかめ」は発生するのか？黒カビが繁殖する原因は、主に「湿度」「