中京大は9日までに、水泳部員の懇親会で20歳未満の学生7人が飲酒していたことが分かったと発表した。懇親会終了後、会に参加しなかった部員が、参加した部員からからかわれ、これに腹を立てて暴力を振るったことも判明した。大学は「厳正に対処する」としている。中京大水泳部は強豪で、日本代表も輩出している。