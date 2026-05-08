5月3日、東京都足立区の東京芸術センター天空劇場で開催されたパラグアイ・ハープ(アルパ)デュオコンサートに、秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さま、長男の悠仁さまが足を運ばれた。【写真】「真っ赤な花柄」と「琵琶湖ブルー」『TADASHI SHOJI』のドレスを着こなす佳子さまセレブにも人気のブランド「このコンサートは、パラグアイへの日本人移住90周年を記念したものです。70周年の2006年には秋篠宮さまが、80周年の2016年には長女