フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが練習中に喧嘩騒ぎを起こしたことで、レアル・マドリードが深刻な内部分裂状態にあることが明らかになった。しかし、『Marca』や『El Mundo』をはじめとしたスペインメディアは、シャビ・アロンソ前監督が指揮を執っていた頃からチームは分裂状態にあり、今回のバルベルデとチュアメニの衝突はその延長線上の出来事と捉えている。『Marca』によれば、規律と戦術的秩序を重んじる