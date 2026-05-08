中道改革連合の安住淳・前共同幹事長（64）は同党の結党を主導した。先の総選挙で大敗を招いたにもかかわらず、いまだその責任について、自ら語っていない。地元からも不満の声が上がる中、ご本人は都内の超高級マンションで優雅に蟄居（ちっきょ）中なのである。＊＊＊【写真を見る】港区「3億円マンション」にタクシーで…安住淳氏“現在の姿”港区の超一等地安住氏は、2月8日の投開票日に開票センターで開かれるはずの