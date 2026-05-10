9日午後、北九州市戸畑区で飲酒運転をしたとして、自称・自営業の50歳の男が現行犯逮捕されました。「検知器が壊れていると思う」と容疑を否認しています。9日午後4時ごろ、北九州市戸畑区新池でパトロール中の警察官が、極端に歩道寄りを走る軽バンを見つけ、停車を求めました。運転していた男から酒の臭いがしたため警察が呼気を調べたところ、基準値の2倍近いアルコールが検出されたことから、男を酒気帯び運転の疑