ここ1ヵ月あまり、人気イタリアンチェーン「サイゼリヤ」の周りがやたらザワついている。時系列順に言えば、まず4月9日の出来事として、同チェーンを運営する株式会社サイゼリヤの株価が大暴落したことが注目を集めた。前日8日の取引時間終了後、同社が2026年8月期（今期）の連結営業利益を190億円から182億円に、純利益を124億円から118億円へと下方修正したことが引き金となった形だ。理由は食材価格の高騰による採算悪化による