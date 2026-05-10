大手コンビニチェーンのセブン‐イレブン・ジャパンが、5月12日から『創業感謝祭』をスタート。商品の“増量”キャンペーンを実施すると発表し、SNSでは早くも大きな反響を呼んでいる。セブン感謝祭に皮肉の声公式SNSでは、《みなさんへの感謝の気持ちを込めて、お値段そのまま、おいしさもそのまま増量》と告知。対象商品は『デカ豚ラーメン』や塩むすび、サンドイッチスイーツなどが並び、“お得感”を打ち出している。