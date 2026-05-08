夕方ともなると、スーパーのレジは買い物客で混雑する。多くのスーパーでは場所の都合上、いわゆる「フォーク並び」ができないため、どうしても「買い物の品数が少なそうな客が並んでいるレジ」に当たりをつけたり、並んでいる客そのものが少ない列に並ぶしかない。【マンガ】 実家の高齢父親はうつで“虚無”状態、一方で…「生き方がうまい」義母に感じる元気のコツいきなり怒号が聞こえて混雑したスーパーのレジを見ると、誰も