メガハウスは、『魔法少女まどか☆マギカ』より「るかっぷ 魔法少女まどか☆マギカ 鹿目まどか＆暁美ほむら セット【限定座布団付き】」(10,010円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「るかっぷ 魔法少女まどか☆マギカ 鹿目まどか＆暁美ほむら セット【限定座布団付き】」(10,010円)「るかっぷ」シリーズに『魔法少女