ドライブデート中、番組スタッフからの細かい指示にしんじが激昂し、「恋愛の話をさせたいなら黙っていろ」と厳しい言葉を浴びせる場面があった。【映像】ドライブデート中にブチギレる石丸の様子5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してき