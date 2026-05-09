【ワシントン＝栗山紘尚、ローマ＝倉茂由美子】米国のルビオ国務長官は８日、訪問先のイタリアで、メローニ首相と会談した。米国のイラン攻撃開始以降、トランプ米大統領とメローニ氏の「蜜月関係」に亀裂が入っている。外交トップのルビオ氏の派遣には、冷え込んだ同盟関係の修復とともに、安全保障協力を引き出す狙いがありそうだ。米国務省の発表によると、ルビオ氏とメローニ氏は会談で、中東やウクライナ情勢を含む安全保